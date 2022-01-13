الامارات | ديوكوفيتش يقر بخطئه في الأزمة مع سلطات أستراليا

شكرا لقرائتكم خبر عن ديوكوفيتش يقر بخطئه في الأزمة مع سلطات أستراليا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقرّ نجم التنس العالمي الصربي نوفاك ديوكوفيتش بارتكاب «أخطاء» في تعبئة استمارة الدخول إلى أستراليا، وفي سلوكه بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا الشهر الماضي، في وقت لا تزال مشاركته معلّقة في بطولة أستراليا المفتوحة حيث ينوي الدفاع عن لقبه. وقال على حسابه في «إنستغرام» إن الخطأ بشري، ويتعلق بإخفاء هوية البلد الذي سافر إليه، بخلاف صربيا قبل الانتقال إلى أستراليا، وهو إسبانيا. واعتذر عن الجدل الذي ثار حول أزمته الراهنة في أستراليا.

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