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الامارات | ديوكوفيتش يقر بخطئه في الأزمة مع سلطات أستراليا

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ميلبورن ■ أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقرّ نجم التنس العالمي الصربي نوفاك ديوكوفيتش بارتكاب «أخطاء» في تعبئة استمارة الدخول إلى أستراليا، وفي سلوكه بعد ثبوت إصابته بفيروس الشهر الماضي، في وقت لا تزال مشاركته معلّقة في بطولة أستراليا المفتوحة حيث ينوي الدفاع عن لقبه. وقال على حسابه في «إنستغرام» إن الخطأ بشري، ويتعلق بإخفاء هوية البلد الذي سافر إليه، بخلاف صربيا قبل الانتقال إلى أستراليا، وهو إسبانيا. واعتذر عن الجدل الذي ثار حول أزمته الراهنة في أستراليا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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