الامارات | «زعزعة» تكسب كأس ولي عهد دبي لليذاع المفتوح.. و«مرموق» يحصل على البندقية

شكرا لقرائتكم خبر عن «زعزعة» تكسب كأس ولي عهد دبي لليذاع المفتوح.. و«مرموق» يحصل على البندقية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت «زعزعة» بلقب كأس ولي عهد دبي لليذاع المفتوح، أمس، ضمن تحديات سن اليذاع لهجن أبناء القبائل، في خامس أيام مهرجان ولي عهد دبي للهجن في المرموم، إذ تنافست الشعارات المختلفة على مدار 36 شوطاً، بواقع 20 شوطاً صباحياً، و16 شوطاً في الفترة المسائية، منها أربعة أشواط للرموز، بمشاركة 1300 مطية.

ونال شعار سعيد جابر محمد كأس ولي عهد دبي لليذاع البكار المفتوح، بعدما قدم «زعزعة» على القمة، إذ قطعت مسافة الستة كيلومترات في زمن 8:50:1 دقائق، بينما ذهبت بندقية اليذاع الجعدان المفتوح إلى «مرموق» الذي تزين بشعار محمد سعيد العامري، واصلاً إلى خط النهاية بزمن 8:48:2 دقائق.

وقدم شعار محمد عتيق المهيري أجمل الفواصل من خلال الشوطين الثالث والرابع، منتزعاً رموز الإنتاج، حيث تألقت «الشاهينية» بشعاره في الشوط الثالث، ونجحت في الحصول على كأس ولي عهد دبي لليذاع البكار (إنتاج) في توقيت 8:49:1 دقائق، بينما أهدى «السريع» محمد زيتون المهيري بندقية اليذاع الجعدان (إنتاج) بعد أن وصل إلى خط النهاية في زمن 8:54:3 دقائق.

من جهة أخرى، حملت صدارة أول أشواط الفترة الصباحية لليذاع البكار المحليات ألوان شعار عبدالله حمد سالم العامري، الذي قدم «شواهين» بتميز كبير مسجلة 9:02:7 دقائق، وأعلن شعار خليفة سعيد الدرعي عن نفسه في شوط اليذاع البكار المهجنات من خلال «شف»، التي قطعت رحلة السباق البالغة 6 كيلومترات في توقيت 9:04:7 دقائق.

وأهدى «هباش» مالكه سعيد مبارك المنصوري لقب اليذاع الجعدان المحليات بزمن 9:06:9 دقائق، وكان «شاهين» المملوك إلى سيف مسفر العميمي، هو صاحب التميز في رابع الأشواط لليذاع الجعدان المهجنات، حيث تمكن من الحسم في توقيت 9:07:7 دقائق. في المقابل تسجل شعارات أصحاب السمو الشيوخ ظهورها الثاني في مهرجان الهجن، من خلال مشاركتها في تحديات سن اليذاع التي ستقام من خلال 29 شوطاً، منها 16 في الفترة الصباحية، و13 شوطاً مسائياً.

• 36 شوطاً أقيمت أمس في منافسات المهرجان، بواقع 20 شوطاً للفترة الصباحية، و16 مساءً.

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