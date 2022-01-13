الامارات | كوامي يعود لتدريبات العين بعد غياب للإصابة

شكرا لقرائتكم خبر عن كوامي يعود لتدريبات العين بعد غياب للإصابة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خضع مدافع فريق العين، الإيفواري كوامي أتوي لتدريبات تأهيلية هي الأولى له منذ قرابة الشهر بسبب الإصابة. وظهر كوامي في الحصة التدريبية التي أجراها «الزعيم» مساء أول من أمس ضمن التحضيرات للمواجهة المرتقبة التي تجمعه بمنافسه الوصل السبت المقبل ضمن ربع نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي لنادي العين ثلاث صور للاعب، وهو يتدرب في استاد خليفة بن زايد، وصوراً أخرى له في الصالة الرياضية. وينفذ كوامي برنامجاً خاصا للتعافي من تمزق في العضلة الخلفية كان تعرض له في مباراة الوصل منتصف الشهر الماضي في ذهاب ربع نهائي كأس رابطة المحترفين.

وعانى دفاع العين في الفترة السابقة، وخاصة بعد الخسارة من الشارقة في الدوري، وعودة كوامي ستعيد الصلابة إليه، خاصة في ظل غياب طويل للتونسي ياسين مرياح بسبب «الرباط الصليبي».

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