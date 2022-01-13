الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ماجد

استغرب مراقبون ضم الجهاز الفني للمنتخب لاعب شباب الأهلي ماجد حسن، في القائمة الجديدة، رغم أن اللاعب لم يشارك مع فريقه في آخر جولتين في الدوري، بسبب الإصابة، وشارك في آخر مباراة أساسياً في الدوري ضمن الجولة الـ11.

لاعبون

استغرب وكيل أعمال من عدد اللاعبين الكبير الذي طلب أحد أندية المحترفين استبدالهم في الانتقالات الشتوية، منهم ثلاثة أجانب، ولاعبان مقيمان، محذراً من صعوبة انسجام هذا الكم من اللاعبين في الفريق في منتصف الموسم.

مدرب

يتطلع مدرب فريق منافس في الدرجة الأولى إلى أن تنجح إدارة النادي في استكمال أوراق اللاعب الأجنبي الجديد بالسرعة القصوى، من أجل إشراكه في مباراة فريقه التي ستقام الأحد المقبل، نظراً لأهميتها وحاجته الماسة إلى هذا اللاعب.

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