شكرا لقرائتكم خبر عن مروان وفيصل وحليمو غيابات سموحة فى أولى مباريات كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب لاعب خط وسط سموحة محمود حليمو عن أولى موجهات سموحة أمام الإسماعيلى فى المباراة المقرر لها اليوم فى الخامسة على استاد الإسكندرية.

وأوضح الجهاز الطبى أن حليمو يعانى من آلام فى العضلة الضامة والتى تأكد أنها ستبعده عن مباريات كأس الرابطة ويبذل الجهاز الطبى مجهود كبير فى عمل تاهيل للاعب فى حمام السباحه.

ويغيب عن الفريق شريف رضا وحسين فيصل بسبب شد الخلفية، بينما مروان حمدى يشارك مع المنتخب الوطنى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا فى الكاميرون.