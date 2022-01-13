شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: إصابة أكرم توفيق فى توقيت صعب.. وفلسفة كيروش غامضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن إصابة أكرم توفيق ظهير أيمن المنتخب الوطني والنادي الأهلي قائلا: "حزين على أكرم توفيق الإصابة جاية في وقت صعب جدا في أفضل فترات حياته الكروية، لكن إن شاء الله هيرجع أقوى".

وواصل الصقر في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي أحمد شوبير: "إصابة أكرم صدمة قوية جدا للمنتخب، لأنه كان بدأ ينضج بقوة في مركزه، وليس من السهل تعويض لاعب بقيمة أكرم توفيق".

وواصل الصقر: "حسام البدري محدش كان بيرحمه ومشى علشان الأداء رغم النتائج الجيدة، طيب إيه الوضع دلوقتي بالنسبة للأداء والنتائج رغم إن كل الظروف اللي بيعمل فيها كيروش أفضل!".

وأضاف نجم المنتخب السابق: "كيروش له فلسفة محدش فاهمها، ومع كوبر كنا بنلعب بطريقة باصي لصلاح أهو كان في حاجة وناجحة، طب دلوقتي إنت محدش عارف إنت بتعمل إيه ولا عايز إيه!".