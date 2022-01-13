شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والجونة اليوم الخميس 13 / 11 / 2022 بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى نظيره الجونة على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات كأس رابطة الأندية المحترفة، وتعد كأس الرابطة المصرية بطولة مستحدثة، وستكون البطولة الثالثة الموسمية في مصر بعد الدوري والكأس.

موعد مباراة الاهلى والجونة

تقام مباراة الاهلى والجونة في الثانية والنصف ظهر اليوم الخميس بكأس الرابطة ، ويشارك في البطولة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.‏

وسيقام الدوران نصف النهائي والنهائي في الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل خلال فترة توقف ‏الدوري بسبب الأجندة الدولية.‏

مباريات كأس الرابطة بحضور جماهيرى وبتقنية الفار

وتشهد المباريات حضورًا جماهيريًّا بنفس العدد المسموح به في بطولة الدوري الممتاز، وتقام مباريات ‏البطولة بتقنية الفار.‏

مجموعة الاهلى بكأس رابطة الأندية

وأوقعت قرعة كأس رابطة الأندية الاهلى في المجموعة الثانية والتي تضم لجواره كل من سموحة، البنك الأهلي، الجونة، الإسماعيلي، المقاولون العرب.

جوائز كأس رابطة الأندية قبل لقاء الاهلى والجونة

ووفقاً لرابطة الأندية سيحصل بطل النسخة الأولى من المسابقة على 1.5 مليون جنيه مصري، والوصيف على مليون جنيه، وصاحب المركز الثالث على 500 ألف جنيه، وصاحب المركز الرابع على 250 ألف جنيه، في حين يحصل كل فريق مشارك في البطولة على 100 ألف جنيه.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والجونة

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى والجونة اليوم الخميس من كأس رابطة الأندية المحترفة مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.