اخبار الرياضه

محمود ناجى حكما لـ الأهلى والجونة ومحمد الجلاوى لسموحة والإسماعيلى فى كأس الرابطة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن محمود ناجى حكما لـ الأهلى والجونة ومحمد الجلاوى لسموحة والإسماعيلى فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم الخميس، من بطولة كأس الرابطة، حيث تقام 3 مباريات اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية في كأس الرابطة، هي: الأهلي والجونة، سموحة والإسماعيلي والمقاولون العرب والبنك الأهلي.

 

وعيّن اتحاد الكرة الحكم محمود ناجي حكما لمباراة الأهلي والجونة، ويعاونه كل من محمد عبد المجيد ومحمد عزازي، وصبحي العمراوي كحكم رابع. ويتولى عبد العزيز السيد مسئولية تقنية الفيديو في المباراة ويعاونه مبروك نبيل.

 

ويدير نادر قمر الدولة مباراة المقاولون والبنك الأهلي، ويساعده إبراهيم السوداني وخالد السيد، وعمرو رمضان كحكم رابع. وتم تعيين خالد الغندور كحكم لتقنية الفيديو، ويساعده حسني سلطان.

 

ويدير محمد الجلاوي مباراة سموحة والإسماعيلي، ويعاونه رضا جبر ووائل عاطف، وأحمد ناجي كحكم رابع. ويتولى سيد شعبان مسؤولية تقنية الفيديو في المباراة، ويساعده محمود وفا.

 

May be an image of ‎one or more people and ‎text that says '‎كأس الرابطة المصرية يناير ٢٢.r الخميس EL.GOUNAFC استاد السلام الأهلي 2:30 الجونة مصر 2 محمود ناجي حكم ساحة مصر حكم مساعد محمد عبد المجيد مصر محمد عزازي حكم مساعد مصر حكم رابع صبحي العمراوي مصر VAR حكم فيديو عبد العزيز السيد مصر مبروك نبيل VAR مساعد حكم فيديو Association Football Egyptian‎'‎‎

 

May be an image of ‎one or more people and ‎text that says '‎كأس الرابطة المصرية يناير ٢٢.٢ الخميس استاد لمقاولون العرب المقاولون العرب 5:00 البنك الأهلي مصر حكم ساحة نادر قمر الدولة مصر حكم مساعد إبراهيم السوداني مصر خالد السيد حكم مساعد مصر عمرو رمضان حكم رابع مصر خالد الغندور VAR حكم فيديو مصر VAR مساعد حكم فيديو حسني سلطان Association Football Egyptian‎'‎‎

 

May be an image of ‎one or more people and ‎text that says '‎كأس الرابطة المصرية يناير ٢٢.r الخميس استاد الاسكندرية سموحة 5:00 الإسماعيلي مصر M حكم ساحة محمد الجلاوي مصر رضا جبر حكم مساعد مصر X وائل عاطف حكم مساعد 2 مصر أحمد ناجي حكم رابع مصر سيد شعبان VAR حكم فيديو مصر محمود وفا VAR مساعد حكم فيديو Egyptian Association Football‎'‎‎
الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا