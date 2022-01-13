شكرا لقرائتكم خبر عن محمود ناجى حكما لـ الأهلى والجونة ومحمد الجلاوى لسموحة والإسماعيلى فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم الخميس، من بطولة كأس الرابطة، حيث تقام 3 مباريات اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية في كأس الرابطة، هي: الأهلي والجونة، سموحة والإسماعيلي والمقاولون العرب والبنك الأهلي.

وعيّن اتحاد الكرة الحكم محمود ناجي حكما لمباراة الأهلي والجونة، ويعاونه كل من محمد عبد المجيد ومحمد عزازي، وصبحي العمراوي كحكم رابع. ويتولى عبد العزيز السيد مسئولية تقنية الفيديو في المباراة ويعاونه مبروك نبيل.

ويدير نادر قمر الدولة مباراة المقاولون والبنك الأهلي، ويساعده إبراهيم السوداني وخالد السيد، وعمرو رمضان كحكم رابع. وتم تعيين خالد الغندور كحكم لتقنية الفيديو، ويساعده حسني سلطان.

ويدير محمد الجلاوي مباراة سموحة والإسماعيلي، ويعاونه رضا جبر ووائل عاطف، وأحمد ناجي كحكم رابع. ويتولى سيد شعبان مسؤولية تقنية الفيديو في المباراة، ويساعده محمود وفا.