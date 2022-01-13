إنتر ميلان يُسقط يوفنتوس ويتوج بكأس السوبر الإيطالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

توج نادي إنتر ميلان الإيطالي، ببطولة كأس السوبر الإيطالي، بعد الفوز على نادي يوفنتوس، بهدفين مقابل هدف وحيد.

وافتتح ويستون ماكيني لاعب يوفنتوس أهداف اللقاء في الدقيقة 25 من عمر اللقاء.

وتمكن لاوتارو مارتينيز من تعديل النتيجة في الدقيقة 34 من زمن المباراة، عن طريق ركلة جزاء.

وامتدت المباراة إلى الأشواط الإضافية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي لهدف لمثله.

واستطاع أليكسيس سانشيز لاعب إنتر من خطف هدف البطولة في الدقيقة 120+1 من عمر اللقاء، وقبل الذهاب لركلات الجزاء الترجيحية.