تشيلسي يؤكد تفوقه على توتنهام ويتأهل لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أكد تشيلسي تفوقه على مضيفه توتنهام وفاز عليه 1 / صفر، اليوم الأربعاء، في إياب الدور قبل النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، ليخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

وكان تشيلسي قد فاز على ملعبه ذهابا 2 / صفر، قبل أن يؤكد تفوقه إيابا ويحسم التأهل لصالحه بفوزه في مجموع المباراتين 3 / صفر.

وسجل المدافع الألماني أنطونيو روديجر هدف المباراة الوحيد لتشيلسي في الدقيقة 18.

وسيلعب تشيلسي في المباراة النهائية، مع الفائز من المواجهة الأخرى والتي ستجمع بين أرسنال وليفربول، حيث تقام غدا الخميس مباراة الذهاب في ملعب أنفيلد، على أن تقام مباراة الإياب يوم 20 من الشهر الجاري.