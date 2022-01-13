الأهلي يستعين بـ15 ناشئ لترميم فريقه أمام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

استعان الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بـ15 لاعبا من فرق الشباب والناشئين بالنادي الأهلي من أجل مواجهة الجونة في الجولة الأولى بمرحلة المجموعات في كأس الرابطة.

الأهلي جاء على رأس المجموعة الثانية في كأس الرابطة التي تضم الإسماعيلي والمقاولون العرب وسموحة والجونة والبنك الاهلي.

15 ناشئ

الأهلي يمر بأزمة نقص كبيرة في الصفوف بسبب الإصابات والغيابات والاستدعاء الدولي ببطولة كأس الأمم الإفريقية، وهو ما دفع موسيماني للنظر إلى الشباب.

قائمة المباراة شهدت ضم 15 لاعبا شابا بالإضافة إلى البدلاء الذين غابوا عن مباريات الفريق منذ بداية الموسم، من أجل خوض تجربة صعبة أمام الجونة.

فريق الجونة ليس لديه لاعبين في كأس الأمم الإفريقية وبالتالي سيخوض المباراة أمام شباب وبدلاء الأهلي مكتمل الصفوف، وهو ما سيجعل مهمة موسيماني صعبة.

فرصة

قرر بيتسو منح الحارس الشاب مصطفى شوبير فرصة للظهور مع الفريق الأول ليعتمد عليه أساسيا في ظل غياب محمد الشناوي وعلي لطفي عن قائمة المباراة.

كما سيعتمد بيتسو على محمد هاني من جديد في مركز الظهير الأيمن بعد إصابة أكرم توفيق في الرباط الصليبي وانتهاء موسمه مبكرا، وربما يمنح كريم فؤاد الفرصة أيضاً في نفس المركز أو كظهير أيسر.

وفي ظل غياب محمد شريف هداف الدوري الموسم الماضي، والجنوب إفريقي بيرسي تاو عن القائمة، سيحصل الثنائي حسام حسن وصلاح محسن على فرصة للمشاركة من جديد بعد فترة طويلة من الغياب.

الأمر نفسه بالنسبة للاعب محمد محمود، الذي غاب لفترة طويلة بسبب الإصابات المتعاقبة، مستغلا غياب أليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي عن صفوف الفريق ليصبح المرشح الأوفر حظا للبدء أساسيا في وسط الملعب.

بطاقة المباراة

الحدث: كأس رابطة الأندية المحترفة

التاريخ: 13 يناير 2022

التوقيت: 2:30 عصرا

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1