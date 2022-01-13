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ريال مدريد يحسم مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة ويبلغ نهائي السوبر

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المنامة - ياسر ابراهيم - يحسم مواجهة الكلاسيكو أمام ويبلغ نهائي السوبر

الخميس, 13 يناير, 2022 - 01:16 صباحاً

جدّد ريال مدريد تفوّقه على غريمه التقليدي برشلونة في مواجهات الكلاسيكو مؤخرًا، وتغلب عليه 3-2 بعد التمديد في الدور نصف النهائي من الكأس السوبر الاسباني على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض الأربعاء.
 
وحقّق ريال فوزه الخامس تواليًا على حساب الفريق الكاتالوني بعدما كان قد هزمه 2-1 في كامب نو في تشرين الأول/أكتوبر ضمن الدوري المحلي، وذلك في المباراة الأولى منذ رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي الصيف الماضي.
 
سجّل لريال البرازيلي فينيسيوس جونيور (25) والفرنسي كريم بنزيمة (72) والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي (98)، بينما سجّل هدفي برشلونة الهولندي لوك دي يونغ (41) وأنسو فاتي (83).
 
وتأهل ريال مدريد الى النهائي لمواجهة الفائز بين أتليتك بلباو حامل اللقب وأتلتيكو مدريد بطل الدوري اللذين يلتقيان الخميس.
 
ورغم خسارته، سيخرج برشلونة مسرورًا بأدائه المتطور عن السابق، حيث يأمل أن يستغله لتعويض تعثره في النصف الأول من الموسم حيث يحتل حاليًا المركز السادس في .
 
كما أنّ فريق المدرب تشافي هرنانديز ودّع مسابقة من دور المجموعات للمرّة الأولى منذ نحو عشرين عامًا، وبالتالي سيستخدم أداءه في الكلاسيكو لإعادة ضخّ الحماسة في صفوفه لإنهاء الموسم بصورة أفضل تليق بتاريخ العملاق الكاتالوني.
 
بخلافه تمامًا، يعيش الملكي أفضل أيامه محلياً وأوروبياً، حيث يتصدر الترتيب بفارق خمس نقاط عن إشبيلية الثانية، مع مباراة أقل للأخير، كما يستعد لمواجهة سان جيرمان وميسي في الدور الثاني من مسابقة دوري الأبطال.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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