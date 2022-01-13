في مباراة مجنونة.. ريال مدريد يخطف فوزاً مثيراً على برشلونة في كأس السوبر الإسباني

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح ريال مدريد في التأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني، بعد تغلبه على برشلونة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي أقيمت على ستاد "الملك فهد الدولي" بالعاصمة السعودية الرياض.

تقدم ريال مدريد في النتيجة عن طريقه لاعبه البرزيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 25، بعد تلقيه تمريرة رائعة من النجم الفرنسي كريم بنزيما.

ونجح برشلونة في تسجيل الهدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول، وتحديداً في الدقيقة 41، عن طريق المهاجم الهولندي لوك دي يونج من خطأ دفاعي قاتل لفريق ريال مدريد، حيث فشل المدافع إيدير ميليتاو في إبعاد الكرة من أمام المرمى لتصطدم بقدم دي يونج وتدخل المرمى.

في الشوط الثاني، نجح كريم بنزيما في إحراز الهدف الثاني للريال في الدقيقة 72، بعدما تصدى حارس برشلونة تير شتيجن لتسديدة من داني كارفاخال ليتابع المهاجم الفرنسي الكرة ويودعها في الشباك.

وتمكن البديل أنسو فاتي من إدراك التعادل لبرشلونة في الدقيقة 83 بعد عرضية من جوردي ألبا ليحول الكرة برأسه إلى الشباك، لينتهي الوقت الأصلي للمبارة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية.

وفي الشوط الأول الإضافي، نجح فالفيردي في إحراز الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 98 بعد هجمة مرتدة سريعة للفريق الملكي.

وبهذه النتيجة، يتأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر الإسباني لمواجهة الفائز من مواجهة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو والتي ستقام غداً الخميس.

ودخل برشلونة المواجهة بتشكيل مكون من:حراسة المرمى: شتيجن/ الدفاع: داني ألفيس- بيكيه- أوراخو- ألبا/ الوسط: بوسكيتس- فرينكي دي يونج- جافي / هجوم: فيران توريس- لوك دي يونج- عثمان ديمبلي.

بينما خاض ريال مدريد المبارا بتشكيل مكون من: حراس المرمى: كورتوا/ الدفاع: ميندي - ناتشو - ميليتاو - كارفاخال / الوسط: كروس - كاسميرو – مودريتش/ الهجوم: فينيسيوس - بنزيما - أسينسيو.

وتشهد منافسات كأس السوبر الإسبانى في السعودية مشاركة 4 أندية في البطولة التي تقام خلال الفترة من 12 حتى 16 يناير الجارى وهم: أتلتيكو مدريد بطل الدوري الإسباني، برشلونة بطل كأس ملك إسبانيا، ريال مدريد وصيف الليجا، وأتلتيك بيلباو وصيف الكأس.