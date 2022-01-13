7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 12 / 1 / 2022 العديد من الأحداث المهمة والتى يأتى على رأسها تأكيد نتائج الأشعة التي أجراها أكرم توفيق ظهر اليوم عن إصابته بقطع فى الرباط الصليبى فى بداية مباراة المنتخب الوطنى مع نظيره النيجيرى أمس.

127 ألف يورو راتب كيروش بمفرده مع منتخب مصر

يصل إجمالى الراتب الشهرى الذى يتقاضاه البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الاول لكرة القدم، إلى 127 ألف يورو متضمنا قيمة الضرائب و نسبة المهن الرياضية وضريبة التنمية . طلب أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك من إدارة ناديه المساواة ماديا بالفئة الأولى فى الفريق، وذلك حال الموافقة على طلب إدارة النادى بتعديل عقده الحالى مع الفريق، والذى قام بالتوقيع عليه فى بداية الموسم الماضي.

أكدت نتائج الأشعة التي أجراها أكرم توفيق ظهر اليوم عن إصابته بقطع فى الرباط الصليبى فى بداية مباراة المنتخب الوطنى مع نظيره النيجيرى أمس، وأجرت البعثة إجراءات عودته إلى القاهرة، ولم يتحدد بشكل نهائى موعد سفره.

حسم مسئولو نادى الزمالك مفاوضات تجديد تعاقد طارق حامد لاعب وسط الفريق، بعدما أبدى اللاعب ترحيبه بالتجديد والاستمرار داخل القلعة البيضاء الفترة المقبلة.

جان موريل يوقع علي عقود انضمامه للإسماعيلى رسميا

أنهى مجلس إدارة النادى الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومى، إجراءات التعاقد رسميًا مع الإيفواري جان موريل، وذلك بعدما وقع ناديه دينامو مينسيك البيلاروسي على العقد الثلاثى.

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة الجونة في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، والمحدد لها غدًا الخميس.

أكرم توفيق يعود من الكاميرون السبت بعد إصابة الصليبي