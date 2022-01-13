شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يدعم أكرم توفيق بعد إصابة الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص طارق حامد، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على دعم أكرم توفيق لاعب الأهلى والمنتخب الوطنى بعد إصابته بالرباط الصليبى في مباراة الفراعنة ونيجيريا في الجولة الأولى بكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون قائلا: "سلامتك يا أكرم".

كما دعم النجم محمد صلاح، قائد المنتخب الوطنى ونجم ليفربول الإنجليزى، أكرم توفيق، حيث نشر صورة جمعتهما سويا عبر ستورى حسابه على إنستجرام، من تدريب سابق للمنتخب، صحبها بتعليق قلوب حمراء وإيموشن الدعاء.

كما حرص النجم عمرو السولية، لاعب المنتخب الوطنى ونجم وسط النادى الأهلى، على دعم أكرم توفيق، مشيرا إلى أنه اختبار من الله ومتمنيا له السلامة والرجوع أقوى من قبل، وقال السولية، عبر حسابه على إنستجرام: "ألف سلامة عليك يا حبيبى، ربنا مبيجبش حاجة وحشة وده خير واختبار من ربنا، ده قدر ولازم نتقبله أنا واثق إنك هترجع أحسن وأقوى من الأول علشان انت من أكتر اللعيبة الرجالة اللى لعبت معاها، هتعدى بإذن الله وعايز أشوف ضحكتك دى على طول".

وسبق ووجهت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى رسالة دعم لأكرم توفيق لاعب القلعة الحمراء بعد إصابته بالرباط الصليبي قائلة: "نتمنى الشفاء العاجل للاعبنا أكرم توفيق.. نثق في عودة أسدنا سريعًا أقوى من ذى قبل".

قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه يتواصل بشكل مستمر مع الجهاز الطبي للمنتخب الوطني، للاطمئنان على حالة أكرم توفيق لاعب الفريق والمنتخب الوطني.

وأوضح أبو عبلة أنه اطلع على الأشعة التي أجراها أكرم توفيق في الكاميرون، والتي أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي، بجانب أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية شاملة من جديد، بعد عودته إلى القاهرة مطلع الأسبوع المقبل. وأشار أبو عبلة إلى أنه يتم حاليا تحديد كافة الإجراءات الطبية اللازمة للاعب قبل إجراء جراحة الرباط الصليبي.

يذكر أن الجهاز الطبي لمنتخب مصر قد أعلن اليوم الأربعاء عن إصابة أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي، بعد الإصابة التي تعرض لها في لقاء المنتخب الوطني أمام نيجيريا ببطولة الأمم الإفريقية.

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أكد إنه تواصل مع أكرم توفيق، وإن اللاعب سوف يعود إلى القاهرة يوم السبت المقبل، وأن هناك تواصلًا مستمرًّا معه ومتابعة دقيقة لحالته، وجارٍ حاليا الترتيب لسفره خارج مصر لإجراء الجراحة وتلقي العلاج اللازم.