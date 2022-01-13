شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة يمدد تعاقده مع الإسماعيلى رسميا لـ 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتم مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة المهندس يحيى الكومى، إجراءات تمديد تعاقد عبد الله جمعة المدافع الأيمن للدراويش، بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2024 / 2025.

جاء ذلك بعد موافقة اللجنة الفنية التي يترأسها حماده المصري والجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني خوان براون، وضمن السياسة التى ينتهجها مجلس الإدارة وتستهدف الحفاظ على القوام الأساسي للفريق، سعيًا لإستعادة النتائج التي تكون على قدر تطلعات النادي الإسماعيلي وجماهيرته العريضة.

ورحب الجهاز الفني باستمرار اللاعب ضمن صفوف الدراويش في ظل إجادته اللعب بمركزي الظهير الأيمن والأيسر فضلًا عن وسط الملعب الإرتكاز وهو ما يمنح الفريق مرونة تكتيكية.

وكان اللاعب قد انضم الموسم الماضي على سبيل الإعارة قادمًا من حرس الحدود، قبل أن يتم تفعيل عقد الشراء بشكل نهائي في أعقاب تألقه ضمن صفوف الفريق خلال الفترة الماضية.

وشارك عبد الله جمعة منذ ارتدائه قميص الدراويش فى 18 مباراة، 17 بمسابقة الدورى العام ولقاء وحيد فى كأس مصر، بواقع 1226 دقيقة.