شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف تطورات جراحة الرباط الصليبي لـ أكرم توفيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه يتواصل بشكل مستمر مع الجهاز الطبي للمنتخب الوطني، للاطمئنان على حالة أكرم توفيق لاعب الفريق والمنتخب الوطني.

وأوضح أبو عبلة أنه اطلع على الأشعة التي أجراها أكرم توفيق في الكاميرون، والتي أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي، بجانب أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية شاملة من جديد، بعد عودته إلى القاهرة مطلع الأسبوع المقبل. وأشار أبو عبلة إلى أنه يتم حاليا تحديد كافة الإجراءات الطبية اللازمة للاعب قبل إجراء جراحة الرباط الصليبي.

يذكر أن الجهاز الطبي لمنتخب مصر قد أعلن اليوم الأربعاء عن إصابة أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي، بعد الإصابة التي تعرض لها في لقاء المنتخب الوطني أمام نيجيريا ببطولة الأمم الإفريقية.

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أكد إنه تواصل مع أكرم توفيق، وإن اللاعب سوف يعود إلى القاهرة يوم السبت المقبل، وأن هناك تواصلًا مستمرًّا معه ومتابعة دقيقة لحالته، وجارٍ حاليا الترتيب لسفره خارج مصر لإجراء الجراحة وتلقي العلاج اللازم.