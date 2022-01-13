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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 12 / 1 / 2022 العديد من الأحداث المهمة والتى يأتى على رأسها طلب أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك من إدارة ناديه المساواة ماديا بالفئة الأولى فى الفريق، وذلك حال الموافقة على طلب إدارة النادى بتعديل عقده الحالى مع الفريق، والذى قام بالتوقيع عليه فى بداية الموسم الماضي.

زيزو يطلب 15 مليون جنيه فى الموسم لتعديل عقده بالزمالك

طلب أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك من إدارة ناديه المساواة ماديا بالفئة الأولى فى الفريق، وذلك حال الموافقة على طلب إدارة النادى بتعديل عقده الحالى مع الفريق، والذى قام بالتوقيع عليه فى بداية الموسم الماضي.

ينتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في ي معسكر مغلق غد الخميس استعدادا لمواجهة إنبي المقرر لها يوم الجمعة المقبل، وقرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض الفريق لتدريباته غدا في الحادية عشر صباحا، قبل التوجه لأحد فنادق القاهرة للانتظام في معسكر مغلق.

انتظم محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تدريبات الفريق بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له خلال الأيام الماضية بسبب إصابته بكدمة خفيفة في الظهر.

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتقسيم اللاعبين إلى 4 مجموعات في بداية مران اليوم الأربعاء لأداء تدريبات خططية وفنية خاصة.

الزمالك ينتظر عودة أبو جبل من الكاميرون لحسم ملف التجديد

ينتظر مسئولو نادي الزمالك عودة محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق والمنتخب الوطني من الكاميرون عقب انتهاء مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة أمم افريقيا ، للتفاوض معه حول تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي نادي في يناير المقبل.

اطمأن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك ، علي أحمد فتوح الظهير الايسر للفريق والمتواجد مع المنتخب الوطني في بطولة أمم افريقيا الماقامة حاليا في الكاميرون، وذلك بعد تعرضه لاصابة في مباراة نيجيريا أمس أدت لاستبداله بين الشوطين.

أكد مصطفي سيد والد احمد سيد زيزو لاعب الزمالك أن نجله متمسك بالبقاء في الزمالك الذي صنع نجوميته وشهرته، مؤكدا ان زيزو لا ينكر فضل الزمالك عليه في مشواره الكروى.