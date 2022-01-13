شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله نصيب "ديارا" يتوج أفضل لاعب بالاتحاد السكندرى خلال لقاء بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الأردنى عبد الله نصيب، مدافع الاتحاد السكندرى، على لقب أفضل لاعب فى صفوف زعيم الثغر، خلال مباراة بيراميدز، فى المباراة التى جمعت الفريقين، مساء الأربعاء، على استاد الدفاع الجوى فى إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لبطولة كأس الرابطة للأندية المحترفة.

وكتب حساب الاتحاد السكندرى، عبر منصاته على إنستجرام وفيس بوك: "رجل مباراة اليوم لاعبنا عبـد الله نصيب ديارا".





وحقق فريق الاتحاد السكندرى الفوز على نظيره بيراميدز، بنتيجة هدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين، اليوم الأربعاء، على ستاد الدفاع الجوى فى إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لبطولة كأس الرابطة للأندية المحترفة.

وسجل الأهداف لفريق الاتحاد السكندرى كل من أحمد عادل "ميسى" فى الدقيقة 15 بينما عزز الايفوارى موبولولو تقدم فريقه فى الدقيقة 57، بينما جاء هدف تقليص الفارق لفريق بيراميدز عن طريق اللاعب محمود صابر فى الدقيقة 75.

بهذه النتيجة يحقق فريق الاتحاد السكندرى أول ثلاث نقاط بالمجموعة الأولى من كأس رابطة الأندية المحترفة بينما بيراميدز يتزيل جدول الترتيب لعدم حصد نقاط.