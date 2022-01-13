شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأربعاء 12 / 1 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم 12 / 1 / 2022 العديد من الأحداث المهمة والتى يأتى على رأسها مفاضلة أكرم توفيق بين ألمانيا وإيطاليا لإجراء جراحة الصليبي.

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاستعداد لمواجهة فريق الجونة، المقرر لها غدًا في أولى مباريات الأهلي ببطولة كأس الرابطة.

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه تواصل مع أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة نيجيريا، التي أقيمت أمس الثلاثاء ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة الجونة في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، والمحدد لها غدًا الخميس.

الأهلي يجرى مسحة طبية جديدة لبيرسي تاو غداً

يجري بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية جديدة غدًا الخميس للاطمئنان على حالته، وتحديد موعد مشاركته في التدريبات الجماعية في ضوء نتيجة المسحة.

تواصل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مع أكرم توفيق لاعب الفريق الأحمر ومنتخب مصر من أجل الاطمئنان على حالته بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، ومعرفة رأيه في المكان الذي يرغب في إجراء العملية الجراحية.

اختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش استعدادا لمواجهة الجونة غدا الخميس في الجولة الأولى ببطولة كأس الرابطة، وأدى الفريق تدريبات قوية في ختام التحضيرات لمباراة الجونة قبل دخول معسكر مغلق بأحد الفنادق استعدادا لموقعة الغد.

تحدد يوم السبت موعدا لعودة أكرم توفيق لاعب الأهلي ومنتخب مصر إلى القاهرة، من أجل التحضير لإجراء عملية جراحية بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة، وتأكد غيابه عن الملاعب لفترة طويلة لأكثر من 6 شهور.

يتابع الجهاز الإدارى بالنادى الأهلى مع نظرائهم فى منتخب المغرب حالياً إجراءات عودة المغربى بدر بانون مدافع الفريق من الكاميرون لبداية رحلة علاجه إثر استبعاده من المشاركة مع أسود الاطلسى بالبطولة بسبب معاناته من تداعيات فيروس كورونا الذى أصيب به مرتين على التوالى.