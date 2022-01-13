شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الزمالك تطلب تقريرا شاملا عن الناشئين نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت إدارة الزمالك من مسئولي قطاع الناشئين في النادي، تجهيز تقرير شامل عن القطاع واللاعبين المميزين في كل فريق من المراحل العمرية المختلفة.

وستقوم إدارة الزمالك باعارة اللاعبين الشباب المميزين الي فرق في الدورى الممتاز لاكتساب خبرات اللعب مع الفريق الأول ، فيما سيتم عمل عقود احتراف للمميزين من المواهب التي ستستمر في القطاع او الفريق الأول.

من ناحية أخرى أكد مصطفي سيد والد احمد سيد زيزو لاعب الزمالك أن نجله متمسك بالبقاء في الزمالك الذي صنع نجوميته وشهرته، مؤكدا ان زيزو لا ينكر فضل الزمالك عليه في مشواره الكروى.

وقال والد زيزو في تصريحات عبر إذاعة اون سبورت أن اللاعب لم يحصل علي مستحقاته من الزمالك منذ الموسم الماضي ورغم هذا فانه يرفض استخدام الشرط الجزائي ضد النادي ومتمسك بالبقاء في حالة رفض الزمالك العروض التي تلقاها زيزو مؤخرا.

وأضاف والد زيزو أن ابنه تلقي العديد من العروض الأوروبية والعربية خلال الفترة الماضية الا انه لن يرحل الا عن طريق الزمالك تقديرا لجمهور النادي الذي صنع اسم أحمد سيد زيزو.

في سياق مختلف طلب أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك من إدارة ناديه المساواة ماديا بالفئة الأولى فى الفريق، وذلك حال الموافقة على طلب إدارة النادى بتعديل عقده الحالى مع الفريق، والذى قام بالتوقيع عليه فى بداية الموسم الماضي.

وطلبت إدارة نادى الزمالك من 6 لاعبين تعديل عقودهم وإلغاء الشرط الجزائى، وهم احمد سيد زيزو ومحمود الونش وإمام عاشور وعبد الله جمعة وسيف الجزيرى وأوباما.

فى المقابل فإن زيزو طلب الحصول على 15 مليون جنيه فى الموسم الواحد فى العقد الجديد وهى القيمة المالية للفئة الأولى فى الفريق، حيث يحصل زيزو فى الوقت الراهن على 9 ملايين جنيه فى الموسم الواحد بدون الضرائب، وذلك وفقا للمقربين من اللاعب.