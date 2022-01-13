شكرا لقرائتكم خبر عن 127 ألف يورو راتب كيروش بمفرده مع منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل إجمالى الراتب الشهرى الذى يتقاضاه البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الاول لكرة القدم، إلى 127 ألف يورو متضمنا قيمة الضرائب و نسبة المهن الرياضية وضريبة التنمية .

ويحصل كيروش علي راتب 127 ألف يورو بمفرده دون باقي الجهاز الأجنبي المعاون له في قيادة المنتخب ويضم 4 أجانب آخرين.

هذا وأكد البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، أنه يشعر بالألم والحزن بعد خسارة منتخب مصر أمام نيجيريا، في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء، في إطار الجولة الأولى في دور المجموعة بأمم أفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون.

وكتب كارلوس كيروش عبر حسابه على موقع "تويتر": "نشعر بالألم والحزن، ولا شك فى ذلك لأننا نريد دائمًا الأداء الجيد وتقديم السعادة لمعجبينا وأصدقائنا وعائلاتنا. نحن فخورون بالتزامنا ونريد أن نجعل الناس فخورين بنا".

وأضاف كيروش: "تظهر اللحظات الصعبة أن الرجال الأقوياء حقًا يقفون معًا، وأكثر اتحادًا وأقوى. تُظهر اللحظات الصعبة أن فريقًا واحدًا متحدًا ومستعدًا للقتال بقوة، وأداء أفضل، والنجاح دائمًا.. أيها الرجال، فلننتقل إلى مسؤوليتنا وأهدافنا الرئيسية!".