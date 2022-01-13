شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 12 / 1 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 12 / 1 / 2022 العديد من الأحداث المهمة والتى يأتى على رأسها الأهلي يعلن سفر أكرم توفيق لإجراء جراحة الصليبي خارج مصر.

جان موريل يوقع علي عقود انضمامه للإسماعيلى رسميا

أنهى مجلس إدارة النادى الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومى، إجراءات التعاقد رسميًا مع الإيفواري جان موريل، وذلك بعدما وقع ناديه دينامو مينسيك البيلاروسي على العقد الثلاثى. سمير عثمان : "المجاملات" سر أزمات التحكيم في أمم أفريقيا كشف سمير عثمان الحكم الدولى الأسبق، ان المشاكل التحكيمية في أمم افريقيا 2021 المقامة بالكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير يرجع إلى وجود مجاملات صارخة في اختيارات الحكام الغير مؤهلين لتحكيم منافسات كبيرة واغلبهم لا يصلحون .

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاستعداد لمواجهة فريق الجونة، المقرر لها غدًا في أولى مباريات الأهلي ببطولة كأس الرابطة.

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه تواصل مع أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة نيجيريا، التي أقيمت أمس الثلاثاء ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

أكد البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، أنه يشعر بالألم والحزن بعد خسارة منتخب مصر أمام نيجيريا، في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء، في إطار الجولة الأولى في دور المجموعة بأمم أفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون.

حقق فريق الاتحاد السكندرى الفوز على نظيره بيراميدز بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لبطولة كأس الرابطة للاندية المحترفة .

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة الجونة في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، والمحدد لها غدًا الخميس.

الأهلي يجرى مسحة طبية جديدة لبيرسي تاو غداً

يجري بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية جديدة غدًا الخميس للاطمئنان على حالته، وتحديد موعد مشاركته في التدريبات الجماعية في ضوء نتيجة المسحة.

استقر أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، على دخول معسكر مغلق بـ20 لاعبا بالإسكندرية استعداد لمباراه الغد أمام الإسماعيلى فى أولى مباريات كأس الرابطه المقرر لها في الخامسة مساء على استاد الإسكندرية.

ينتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في ي معسكر مغلق غد الخميس استعدادا لمواجهة إنبي المقرر لها يوم الجمعة المقبل، وقرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض الفريق لتدريباته غدا في الحادية عشر صباحا، قبل التوجه لأحد فنادق القاهرة للانتظام في معسكر مغلق.