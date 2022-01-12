أول تدخل من «الكاف» بشأن فضيحة مباراة تونس ومالي

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" فتح تحقيق موسع بشأن أحداث مباراة تونس ومالي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا.

وكان الحكم الزامبي جاني سيكازوي قد أنهى المباراة في الدقيقة 85 قبل أن يعود ويستكمل المواجهة، ليعود ويطلق صافرة نهاية اللقاء رسمياً في الدقيقة 89 بدون احتساب الوقت الضائع.

وأفاد موقع "صدى البلد" بأنه من المقرر توقيع عقوبات على الحكم سيكازوي نتيجة خطئه في انهاء مباراة مباراة تونس ومالي قبل دقيقة واحدة من انتهاءها ومطالبته باستئنافها من جديد بعد دخول اللاعبين داخل غرف خلع الملابس ، ورفض المنتخب التونسي استكمالها.

وقال مراسل شبكة قنوات “بي إن سبورت” في الكاميرون، إنه تم إنهاء مباراة تونس ومالي باعتبار منتخب تونس منسحبًا لرفضه العودة لاستكمال المباراة.

وأشار المراسل إلى أن المنتخب المالي كان رافضًا للعودة لاستكمال المباراة، لكنهم قرروا العودة.

وأكد مراسل الشبكة الرياضية أن منتخب تونس رفض العودة لاستكمال المباراة، التي كان مقررًا أن يتم استكمالها ولعب 3 دقائق فقط كوقت متبق بدلًا من الضائع.