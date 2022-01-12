شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة كأس العالم لأندية السلة السبت المقبل بالأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام السبت المقبل قرعة بطولة كأس العالم لكرة السلة للاندية، و التى يشارك بها من مصر فريق الزمالك ، بعد التتويج ببطولة أفريقيا التى اٌقيمت برواندا مايو الماضى .

ومن المقرر أن تقام القرعة فى سفح الأهرامات، حيث تستضيف مصر فعاليات البطولة و المقرر إنطلاقها 11 فبراير المقبل ، بصالة حسن مصطفى بأكتوبر .

ويشارك فى البطولة 4 أندية أبطال القارات ، من أوروبا و أمريكا الشمالية و الجنوبية ، و كذلك أفريقيا و التى يمثلها الزمالك .

والفرق المشاركة فى البطولة هى كل من الزمالك ، وبورجوس الإسباني ممثل أوروبا فلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية و ليكلاند ماجيك الأمريكي ممثل أمريكا الشمالية.

كان فريق سلة الزمالك قد توج ببطولة لأفروليج التى أقيمت فى رواندا ، تحت إشراف الـ NBA ، كما توج ببطولة دورى السوبر أيضا .