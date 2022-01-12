جامبيا تحقق فوزا تاريخيا على موريتانيا في أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

تمكن منتخب جامبيا من الفوز على موريتانيا بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت ضمن المجموعة السادسة من دور المجموعات على ستاد ليمبي أومني سبورتس.

وجاء الانتصار التاريخي لمنتخب جامبيا ليكون الأول وفي أول مشاركة للفريق في البطولة، وبالتالي أول هدف أيضًا.

وأحرز أبلي جالو الهدف الوحيد في المباراة بالدقيقة العاشرة من أحداثها، من خلال صناعة زميله موسى بارو.

واستمرت أحداث المباراة دون أن ينجح منتخب موريتانيا في تعديل النتيجة.

وبذلك تساوى المنتخب الجامبي مع نظيره المالي في صدارة المجموعة السادسة من البطولة بثلاثة نقاط لكل منهما، فيما تبقى تونس وموريتانيا بدون نقاط.