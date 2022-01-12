تهديدات إرهابية جدية لمنتخبات المجموعة السادسة بكأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

ذكرت قنوات بي ان سبورتس الإخبارية، أن اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية طالبت وفود المنتخبات المتواجدة في مدينة ليمبي بتوخي الحذر.

وذكرت بي ان سبورتس في تغريدة لها، أن المجموعة السادسة التي تضم المنتخب التونسي، تلقوا تحذيرًا بسبب تهديدات إرهابية وصفتها بالجدية.

وتضم المجموعة السادسة التي تخوض مبارياتها في مدينة ليمبي، منتخبا تونس ومالي، وموريتانيا، وجامبيا.

وذكرت تقارير عربية أن إطلاق نار حدث اليوم، في مدينة بويا الملاصقة لمدينة ليمبي التي تستضيف مباريات المجموعة السادسة.

وانطلقت كأس الامم الأفريقية يوم 9 يناير الجاري، وتستمر حتى يوم 6 فبراير المقبل.