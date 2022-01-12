«أنس» ضمن الـ»8« بتنس سيدني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تأهلت التونسية أنس جابر إلى دور الثمانية ببطولة سيدني للتنس للسيدات عقب فوزها على التشيكية بيترا كفيتوفا 6 / 4 و6 / 4 في الدور الثاني من البطولة أمس.

وهذه هي المرة الأولى التي تتغلب فيها جابر على كفيتوفا.

وضربت جابر موعدا في دور الثمانية مع الإستونية أنيت كونتافيت التي تغلبت على الرومانية يلينا جابريلا روز 6 / 3 و6 / 1.

كما تأهلت الروسية داريا كستكينا عقب فوزها على البلجيكية إليس ميرتنز 6 / 3 و6 / 4، حيث تواجه الإسبانية جاربين موجوروزا التي فازت على الروسية إيكاترينا ألكسندروفا 6 / 1 و7 / 6.

وتأهلت الفرنسية كارلوين جارسيا بعدما انسحبت منافستها في الدور الثاني إلينا رايباكينا من كازاخستان بسبب الإصابة.

وتلتقي جارسيا مع التشيكية بربورا كريتشيكوفا التي تغلبت على الرومانية جاكولين كريستيان 6 / 1 و7 / 5.