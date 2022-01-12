أستون فيلا يتعاقد مع كوتينيو

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وأعلن أستون فيلا الجمعة الماضي أنه توصل لاتفاق للتعاقد مع صانع الألعاب.
ووصل كوتينيو (29 عاما) إلى مدينة برمينجهام أمس الأول، وأعلن أستون فيلا في وقت متأخر إتمام الصفقة.
ويعود كوتينيو، الذي سيرتدي القميص رقم 23، للدوري الإنجليزي الممتاز، حيث كان قضى 5 أعوام مع ليفربول في الفترة من 2013 إلى 2018.
ويلتئم بذلك شمل كوتينيو بزميله السابق في ليفربول ستيفن جيرارد، الذي تولى تدريب أستون فيلا خلفا لدين سميث في نوفمبر الماضي.
ويمكن لكوتينيو خوض أول مباراة له مع أستون فيلا أمام مانشستر يونايتد السبت المقبل.
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