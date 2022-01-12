بايرن يستعيد جهود 6 لاعبين

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وافتقد بايرن ميونخ جهود 9 لاعبين مصابين بفيروس كورونا في المباراة التي خسرها أمام بوروسيا مونشنجلادباخ 1 / 2 الأسبوع الماضي، ويبقى أن نرى أيا من اللاعبين العائدين جاهزا للعب في مباراة السبت المقبل أمام كولون.
وتواجد مانويل نوير، دايوت أوباميكانو، عمر ريتشاردز، ليروي ساني، ألفونسو ديفيز، وتانجوي نيانزو، على الأقل، في جزء من التدريبات الجماعية، حيث واصل بعضهم أداء تدريبات فردية.
وفي الوقت نفسه، سجل فريق هيرتا برلين حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بين صفوفه، حيث يخضع أوليفر كريستينسن، حارس المرمى الاحتياطي، للعزل حاليا.
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