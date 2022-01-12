شكرا لقرائتكم خبر الفتح ينشد مغادرة الخطر عبر الفيحاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في مواجهة واحدة تجري في الـ3:30 مساء اليوم ضمن الجولة الـ17 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يحل الفتح ضيفا على نظيره الفيحاء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية

يحتل الفيحاء المركز السابع برصيد 21 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الفتح صاحب المركز الـ 14.

ينشد كل فريق الفوز وذلك للابتعاد عن مراكز الهبوط، خاصة الفتح الذي يملك مباراة مؤجلة أمام الفيصلي أعلنت لجنة المسابقات أمس الأول إقامتها في 22 فبراير المقبل.

فوز الفتح اليوم يبعده خطوات كبيرة عن الهبوط، حيث سيصعد إلى المركز الثامن فيما تعثره بالتعادل أو الخسارة تبقيه في نفس الدائرة.

أما فوز الفيحاء فسيقوده لاقتسام المركز السادس مع الرائد، حيث سيكون لكل منهما 24 نقطة.

قبل المباراة:

