السوبر الإسباني..قمة ساخنة بين بيلباو وأتلتيكو مدريد

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وافتتحت مباريات السوبر أمس بالكلاسيكو الذي جمع بين ريال مدريد وبرشلونة باستاد الملك فهد الدولي أيضا.
وتختتم البطولة بإقامة المباراة النهائية الأحد المقبل.
السوبر الأول
يعيش الفريقان حالة متذبذة في المستوى والنتائج، فأتلتك بيلباو يحتل المركز التاسع برصيد 28 نقطة وبفارق 5 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع وجميعها بعيدان عن المنافسة على اللقب، حيث يتصدر الدوري فريق ريال مدريد برصيد 49 نقطة.
ونتيجة لضعف آمالهما في المنافسة على الدوري ستكون هذه البطولة بمثابة إنقاذ الموسم خاصة أن مشوارهما في كأس الملك مازال في بدايته حيث تأهلا إلى دور الـ 16 من المسابقة.
يدرب أتليتك بيلباو، الإسباني مارسيلينو غارسيا تورال، فيما يدرب أتلتيكو مدريد الأرجنتيني دييجو سيموني.
يبرز في أتليتك بيلباو، إينياكي ويليامز وأوهيان سانسيت، وفي أتلتيكو مدريد، أنخيل كوريا، لويس سواريز، ماثيوس كونها وخوسي ماريا خيمينيز
أرقام من مواجهات سابقة
- لقاء اليوم هو الأول بين الفريقين في كأس السوبر.
- ينشد بيلباو اللقب الرابع في تاريخه بعد أن حققه 3 مرات أعوام 1984 و2015 و2020.
- يطمح أتليتيكو مدريد للقب الثالث بعد أن حققه مرتين (1985 و2014).
- في آخر 15 مباراة بينهما في كأس الملك بنظام خروج المغلوب، فاز أتليتيكو مدريد 8 مرات مقابل 7 انتصارات لبيلباو.
- في آخر 15 مباراة بينهما في الدوري، فاز أتليتكو مدريد 9 مرات مقابل 3 لبيلباو وحضر التعادل 3 مرات.
- آخر مواجهة بينهما جرت بالدور الأول للدوري الإسباني وانتهت بالتعادل
- يفقد أتلتيكو مدريد نجمه الألمع الفرنسي أنطوان جريزمان وكذلك اللاعب ستيفان سافيتش للإصابة.
- 6 من لاعبي الفريق الرديف حضروا مع أتلتيكو مدريد.
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