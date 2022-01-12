السوبر الإسباني..قمة ساخنة بين بيلباو وأتلتيكو مدريد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستهل فريق أتليتك بيلباو حملة دفاعه عن لقبه كبطل للسوبر الإسباني بمواجهة صعبة اليوم أمام بطل الدوري فريق أتلتيكو مدريد على استاد الملك فهد الدولي بمدينة الرياض.

وافتتحت مباريات السوبر أمس بالكلاسيكو الذي جمع بين ريال مدريد وبرشلونة باستاد الملك فهد الدولي أيضا.

وتختتم البطولة بإقامة المباراة النهائية الأحد المقبل.

السوبر الأول

يعيش الفريقان حالة متذبذة في المستوى والنتائج، فأتلتك بيلباو يحتل المركز التاسع برصيد 28 نقطة وبفارق 5 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع وجميعها بعيدان عن المنافسة على اللقب، حيث يتصدر الدوري فريق ريال مدريد برصيد 49 نقطة.

ونتيجة لضعف آمالهما في المنافسة على الدوري ستكون هذه البطولة بمثابة إنقاذ الموسم خاصة أن مشوارهما في كأس الملك مازال في بدايته حيث تأهلا إلى دور الـ 16 من المسابقة.

يدرب أتليتك بيلباو، الإسباني مارسيلينو غارسيا تورال، فيما يدرب أتلتيكو مدريد الأرجنتيني دييجو سيموني.

يبرز في أتليتك بيلباو، إينياكي ويليامز وأوهيان سانسيت، وفي أتلتيكو مدريد، أنخيل كوريا، لويس سواريز، ماثيوس كونها وخوسي ماريا خيمينيز

أرقام من مواجهات سابقة

