شكرا لقرائتكم خبر 6.5 ملايين ريال جوائز كؤوس الملوك لسباقات الخيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينطلق غدا مهرجان الملوك لسباقات الخيل في نسخته الجديدة 2022م، بميدان الملك عبدالعزيز في نادي سباقات الخيل ويستمر لمدة يومين.

وقال رئيس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل الأمير بندر بن خالد «مهرجان الملوك يحظى بمتابعة واهتمام من القيادة، على رأسها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد؛ لكونه مرتبطا برموز وقامات كبيرة ترتبط أسماؤهم بكيان الوطن، فهم أبناء المؤسس طيب الله ثراه».

وأبان أن نسخة هذا العام من المهرجان شملها التطوير والتحديث، حيث أضيف شوط سباقي جديد يحمل اسما ارتبط بتاريخ المملكة، وهو «شوط سيف الإمام تركي رحمه الله»، مؤكدا أن هذه المناسبة تعد احتفالا فروسيا ملكيا يضاهي كبريات المحافل العالمية في التنظيم وحجم الحدث.

وتعد أشواط كرنفال الملوك من أقوى الأحداث الفروسية في خارطة موسم نادي سباقات الخيل السنوية، بمجموع جوائز مالية تتجاوز 6 ملايين ونصف المليون ريال، تتضمن 8 أشواط تحمل أسماء: سيف الإمام تركي، كأس الملك سعود، كأس الملك فيصل، كأس الملك خالد، كأس الملك فهد، كأس الملك عبدالله، كأس الأمير سلطان، كأس الأمير بدر، وكأس الأمير نايف.

ويشارك في الأشواط نخبة من أقوى الجياد في الميدان السعودي في جميع الأشواط التي تتسم بتعدد الفئوية والتصنيف، ويشمل الخيل العربية الأصيلة وخيل الثروبيرد.