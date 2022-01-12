«الآسيوي» يدشن مؤتمر الأمناء العامين بالرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستضيف العاصمة السعودية الرياض بدءا من اليوم ولمدة 3 أيام مؤتمر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للأمناء العامين في الاتحادات الوطنية والإقليمية، الذي ينظمه الاتحاد القاري بالتعاون مع الاتحاد السعودي.

ويعقد المؤتمر للمرة الأولى خارج مقر الاتحاد القاري، حيث يهدف إلى تعزيز روح الشراكة بين الاتحاد الآسيوي والاتحادات الوطنية والإقليمية، كما أن هذا المؤتمر يوفر منصة لتأسيس حوار مثمر، ويسهل تبادل المعرفة، ويشجع على تطبيق أفضل الممارسات، مما يساعد على تقوية الاتحادات الوطنية والإقليمية ويؤسس لجعل أسرة القدم الآسيوية أكثر حيوية.

ويتضمن المؤتمر عددا من الجلسات التي يفتتحها الأمين العام للاتحاد القاري داتو ويندسور.

أهداف المؤتمر







تعزيز روح الشراكة بين الاتحاد الآسيوي والاتحادات الوطنية والإقليمية.



توفير منصة لتأسيس حوار مثمر.



تسهيل تبادل المعرفة.



التشجيع على تطبيق أفضل الممارسات.



تقوية الاتحادات الوطنية والإقليمية وجعل أسرة القدم الآسيوية أكثر حيوية.



جلسات اليوم الأول





«التزام الاتحاد القاري بتعزيز برامج التطوير في الاتحادات الوطنية والإقليمية»، يقدمها أمين عام الاتحاد الآسيوي داتو ويندسور. l «تسليط الضوء على المخرجات طويلة الأمد، عبر بحث خلق ثقافة التعليم من أجل تطوير الجيل المقبل من قادة الكرة الآسيوية»، يقدمها الرئيس التنفيذي بمؤسسة كلينمان وانج إنتر آيزال.



«إدارة الفريق وتطوير المواهب»، يقدمها الشريك المؤسس والمدير التنفيذي بمؤسسة دابل باس، كوين بات.



جلسات اليوم الثاني





محاضرة حول تطوير الجانب العالمي، يقدمها الأمين العام السابق في الاتحاد الأفريقي الرئيس التنفيذي ومؤسس «إتش إي إيه» للإدارة الرياضية والاستشارات، هشام العمراني.



عرض برامج التطوير في الاتحاد الآسيوي، والسياسات الرائدة للحوكمة وأكاديمية التميز، يقدمه نائب أمين عام الاتحاد الآسيوي للاتحادات الوطنية وحيد كرداني.l استعراض لبرنامج المساعدات في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يقدمه عضو مجلس الاتحاد الأوروبي رئيس الاتحاد الروماني لكرة القدم مرازفان بورليانو.



أهمية عملية مواصلة التعلم، يقدمها الرئيس التنفيذي في أكاديمية أعمال كرة القدم، الشريك الأكاديمي في الاتحاد الآسيوي دوريان أستيرر.



قدرة آسيا على تقليص الفارق مع كرة القدم الأوروبية، يقدمها المدير السابق للعلاقات الآسيوية الأوروبية في الاتحاد الأوروبي آليسك فيليب.



جلسات اليوم الختامي