شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: كأس الرابطة بطولة مهمة وسنحاول الوصول فيها لأبعد مدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بفريق الاتحاد السكندرى أن بطولة كأس الرابطة مهمة ومفيدة للأندية موضحا أن زعيم الثغر سينافس فيها للوصول إلى أبعد مدى فيها خصوصا أن هذه سمة شقيقه حسام حسن المدير الفني وهى المنافسة على الفوز دائما على حد وصفه.

أضاف حسن في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس 1" أن بطولة كأس الرابطة تلعب لأول مرة وسيحاولوا من خلالها تجربة أكثر عدد من اللاعبين والاطمئنان عليهم مؤكدا أن الجميع في كامل تركيزه للمنافسة على البطولة.

وحقق فريق الاتحاد السكندرى الفوز على نظيره بيراميدز بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لبطولة كأس الرابطة للاندية المحترفة .

وسجل الأهداف لفريق الاتحاد السكندرى كل من أحمد عادل "ميسى" في الدقيقة 15 بينما عزز الايفوارى موبولولو تقدم فريقه فى الدقيقة 57، بينما جاء هدف تقليص الفارق لفريق بيراميدز عن طريق اللاعب محمود صابر في الدقيقة 75 .

وبهذة النتيجة يحقق فريق الاتحاد السكندرى أول ثلاث نقاط بالمجموعة الأولى من كأس رابطة الأندية المحترفة بينما بيراميدز يتزيل جدول الترتيب لعدم حصد نقاط .