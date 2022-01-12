شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجرى مسحة طبية جديدة لبيرسي تاو غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجري بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية جديدة غدًا الخميس للاطمئنان على حالته، وتحديد موعد مشاركته في التدريبات الجماعية في ضوء نتيجة المسحة.

وقال أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأحمر، إن حالة بيرسي تاو جيدة وفي تحسن مستمر، وسوف يخضع اللاعب لمسحة طبية جديدة صباح الخميس لتحديد موقف مشاركته في التدريبات من عدمها.

وأشار أبو عبلة إلى أن اللاعب يؤدي تدريبات بدنية خفيفة في المنزل بالتنسيق مع الجهاز الفني والطبي، لحين عودته للانتظام في التدريبات الجماعية والمباريات في ضوء المسحة التي سوف يجريها غدًا.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى قد استأنف تدريباته عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

ويواجه الأهلي فريق الجونة في الثانية والنصف عصر غدٍ الخميس على ملعب الأهلي We السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.