شكرا لقرائتكم خبر عن جان موريل يوقع علي عقود انضمامه للإسماعيلى رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مجلس إدارة النادى الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومى، إجراءات التعاقد رسميًا مع الإيفواري جان موريل، وذلك بعدما وقع ناديه دينامو مينسيك البيلاروسي على العقد الثلاثى.

حيث وقع اللاعب مساء اليوم فى حضور وكيله على عقود الاتحاد المصرى لكرة القدم لينضم إلى الدراويش، بعد إتمام كافة الإجراءات التعاقدية، عقب اجتياز الكشف الطبى أمس الثلاثاء بأحد مستشفيات الإسماعيلية.

وأصبح اللاعب الإيفواري صاحب الـ 25 عامًا ثالث صفقات الدراويش فى الميركاتو الشتوى بعد ضم البوليفي كارميلو ألجاراناز والجامبي سايكو كونتيه.

ويعد "موريل" هو ثالث لاعب من كوت ديفوار يرتدي قميص الإسماعيلي بعد عبد الله كوليبالى وكوفى ميشاك، ليصبح اللاعب الأجنبى رقم 74 فى تاريخ النادى.

أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة الأرجنتيني خوان براون، قائمة لاعبيه التى غادرت عصر اليوم للدخول فى معسكر مغلق يستمر حتى يوم 17 يناير الجارى بالإسكندرية. يأتى هذا المعسكر إستعدادًا لمواجهتى سموحه والأهلى ضمن منافسات المجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة فى نسختها الأولى، وفضل الجهاز الفنى إقامة معسكرا مغلقا لتجنب مشاقة السفر على اللاعبين فى ظل ضغط المباريات المنتظر خلال هذه المسابقة نظرًا لخوض 5 لقاءات فى 17 يومًا. وشهدت القائمة تواجد الصفقات الجديدة التى إبرامها مسئولى الدراويش خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية وهم البوليفى كارميلو ألجاراناز والجامبى سايكو كونتيه والإيفوارى جان موريل بالإضافة إلى عودة عماد حمدى الذى غاب عن صفوف الفريق فى الفترة الماضية للإصابة. وضمت القائمة 25 لاعبًا وهم .. أحمد عادل عبد المنعم وعمر رضوان وكمال السيد فى حراسة المرمى وباهر المحمدى ومحمد هاشم ومحمد عمار ومروان الصحراوى وأحمد عيد وأحمد أيمن وعبد الله جمعه وعصام صبحى ومحمد دسوقى فى خط الدفاع وعمر الوحش وعماد حمدى ومحمد مخلوف ومحمود عبد العاطى دونجا ومحمد عادل ووجيه عبد الحكيم ومحمد الشامى وأحمد مدبولى وأحمد مصطفى ومحمد عبد السميع وعبد الرحمن مجدى فى خط الوسط والبوليفى كارميلو ألجاراناز والجامبى سايكو كونتيه فى خط الهجوم وكانت من أهم غيابات الدراويش عن هذا المعسكر محمد فوزى ومحمد صادق الذى يخضع لبرنامج علاجى وتأهيلى تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق بعد تعرضه للإصابة بجزع فى الرباط الداخلى للركبة.