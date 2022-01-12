شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان : "المجاملات" سر أزمات التحكيم في أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سمير عثمان الحكم الدولى الأسبق، ان المشاكل التحكيمية في أمم افريقيا 2021 المقامة بالكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير يرجع إلى وجود مجاملات صارخة في اختيارات الحكام الغير مؤهلين لتحكيم منافسات كبيرة واغلبهم لا يصلحون .

وقال سمير عثمان في تصريحات خاصة لتليفزيون الخليج 365 مع عمرالأيوبى أن أختيارات كاف للحكام يشوبه كثير من المجاملات بشكل غريب في وقت يتم تجاهل حكام كثيرين متميزين في افريقيا، موضحا ان حكام مصر الدوليين جميعا وكمان حكام الدرجة الأولى افضل كثيرا من الحكام المختارين لادارة أمم افريقيا 2021 .

وشهدت مباراة تونس ومالى واقعة غريبة بطلها الحكم الزامبى جاني سيكازوي عندما انهى المباراة مرتين قبل موعدها الأصلى ، الأولى فى في الدقيقة 85 معتقدا أنها الدقيقة 95 .. ولكنه عاد بعدها واكمل المباراة لينهيها فى الدقيقة 89:55.. ودون وقت اضافى ، ليشهد الملعب هرج ومرج من الجانب التونسي اعتراضا على قرار الحكم ثم رفضا استكمال اللقاء مطالبين باعادتها .