شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان : خطأ سيكازوى"فضيحة للتحكيم الافريقي" ..وقرار كاف سيكون خسارة تونس 0/2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه سمير عثمان الحكم الدولى الأسبق انتقادات عنيفة للحكم الزامبى سيكازوى بعد تورطه في ازمة عنيف بمباراة مالى وتونس بالجولة الأولى للمجموعة السادسة ضمن منافسات أمم أفريقيا 2021 المقامة بالكاميرون ، خاصة بعد إعلانه نهاية اللقاء قبل موعدها الاصلى وعدم احتساب الوقت بدل الضائع .

وشهدت مباراة تونس ومالى واقعة غريبة بطلها الحكم الزامبى جاني سيكازوي عندما انهى المباراة مرتين قبل موعدها الأصلى ، الأولى فى في الدقيقة 85 معتقدا أنها الدقيقة 95 .. ولكنه عاد بعدها واكمل المباراة لينهيها فى الدقيقة 89:55.. ودون وقت اضافى ، ليشهد الملعب هرج ومرج من الجانب التونسي اعتراضا على قرار الحكم ثم رفضا استكمال اللقاء مطالبين باعادتها .

وقال سمير عثمان في تصريحات خاصة لتليفزيون الخليج 365 مع عمرالأيوبى أن الحكم سيكازوى كان خارج التركيز تماما فانهى اللقاء مرتين والاغرب ان طاقم الحكام كاملا لم يلتفت لخطأ الحكم سيكازوى ، ولم ينبه الحكم الرابع ولا المساعدين ولا حكام الفار وهو امر يثير الدهشة ويمثل فضيحة تحكيمية للافارقة امام العالم .

وعن موقف المباراة بعد رفض تونس إستكمال زمن المباراة ، قال رئيس لجنة الحكام الأسبق ان رفض تونس اللعب ياتى لانها تستند للوائح في عدم صحة تنفيذ إجراءات إقامة المباراة حتى نهايتها وهو مايؤدى لاعادتها ، ولكن مع قرار كاف استكمالها بعدها مباشرة بدقائق سيكون القرار الأقرب هو احتساب نتيجة اللقاء 2/0 لصالح مالى باعتبار المنتخب التونسى منسحبا.