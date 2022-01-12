شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. محاضرة 30 دقيقة من موسيماني.. وضم حارس رابع للتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاستعداد لمواجهة فريق الجونة، المقرر لها غدًا في أولى مباريات الأهلي ببطولة كأس الرابطة.

وخاض الفريق مرانه على ملعب مختار التتش بالجزيرة، قبل أن يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا للمباراة التي تقام في الثانية والنصف على ملعب الأهلي We السلام.

وشهد المران عرض بيتسو موسيماني لقطات بالفيديو للاعبين، في محاضرة استمرت لمدة 30 دقيقة قبل انطلاق المران، لشرح بعض الأمور الفنية الخاصة بنقاط القوة والضعف بفريق الجونة قبل مواجهة الغد.

وقاد يانكون ميشيل مرانًا قويًّا لحراس المرمى، شهد انضمام الحارس الناشئ مصطفى مخلوف مع ثلاثي حراسة المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، حيث شهد المران تدريبات منفردة لكل حارس على هامش المران الجماعي للفريق.

وقاد بيتسو موسيماني اللاعبين في فقرات تدريبية بدنية ببداية المران. واختتم فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون وشهدت تنفيذ جانب من الجمل الفنية.

يذكر أن قرعة النسخة الأولى من كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم وضعت الأهلي على رأس المجموعة الثانية، التي تضم أندية «سموحة ‏والبنك الأهلي والمقاولون العرب والإسماعيلي والجونة».

وجاءت مباريات الأهلي في البطولة كالتالي:‏

الجولة الأولى: الأهلي × الجونة يوم الخميس 13 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

الجولة الثانية: الإسماعيلي × الأهلي يوم الاثنين 17 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

الجولة الثالثة: الأهلي × المقاولون العرب يوم الجمعة 21 يناير الساعة 5 مساء.

الجولة الرابعة: سموحة × الأهلي يوم‏ الخميس 27 يناير الساعة 5 مساء.

الجولة الخامسة: الأهلي × البنك الأهلي يوم الأحد 30 يناير الساعة 2:30 عصرًا.