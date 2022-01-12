شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظم فى معسكر مغلق غدًا استعدادا لمواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في ي معسكر مغلق غد الخميس استعدادا لمواجهة إنبي المقرر لها يوم الجمعة المقبل، وقرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض الفريق لتدريباته غدا في الحادية عشر صباحا، قبل التوجه لأحد فنادق القاهرة للانتظام في معسكر مغلق.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي في الثانية والنصف عصر بعد غد الجمعة على ستاد القاهرة، في أول مواجهات الفريق ببطولة كأس الرابطة.

وكانت قرعة البطولة أسفرت عن وجود الفريق الأبيض على رأس المجموعة الثالثة، وتضم المجموعة فرق: "فاركو وإنبي وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش".

فى سياق أخر، حسم مسئولو نادى الزمالك مفاوضات تجديد تعاقد طارق حامد لاعب وسط الفريق، بعدما أبدى اللاعب ترحيبه بالتجديد والاستمرار داخل القلعة البيضاء الفترة المقبلة.

وتوصل مسئولو الزمالك لاتفاق شبه نهائى مع طارق حامد حول تجديد تعاقده لمدة موسمين مقبلين، ليصبح ثانى اللاعبين الذين يجددون تعاقدهم بعد محمد عبد الشافى الذى جدد التعاقد أمس الأحد، حتى عام 2024.

وتنتظر إدارة نادى الزمالك حسم بعض الرتوش الأخيرة فى العقد الجديد، وتوقيع العقود بشكل رسمى قبل الإعلان عن إتمام التعاقد بين الطرفين، لاسيما أن عقد طارق حامد مع الزمالك ينتهى بنهاية الموسم الجارى، ما يمنحه أحقية التوقيع لأى فريق خلال انتقالات شهر يناير الجارى.

ويعد طارق حامد نجم خط وسط الزمالك من أفضل لاعبى مركزه على مر العصور حتى فتح جدلا واسعا على استبعاد المدير الفنى كارلوس كيروس له ضمن قائمة الفارعنة فى أمم أفريقيا المقبلة.

كما توصل مسئولو نادى الزمالك لاتفاق مع حازم إمام، ظهير أيمن فريق الكرة الأول، لتجديد تعاقده الذى سينتهى بنهاية الموسم الجارى أيضا ، ما يمنح اللاعب أحقية التوقيع لأى فريق خلال انتقالات شهر يناير الجارى.

واتفق مسئولو الزمالك مع حازم إمام على التجديد، ورحب اللاعب على الفور وأبدى موافقته على تجديد تعاقده دون أى مماطلة.

وكان الزمالك حسم ملف تجديد محمد عبد الشافى ظهير أيسر الفريق، لمدة موسمين مقبلين، وطلب شيفو تخفيض تعاقده لنسبة تصل لـ 50 % بسبب الأزمة المالية التى يمر بها الزمالك.