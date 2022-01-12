شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الاتحاد السكندرى يتقدم على بيراميدز بهدف ميسى فى الشوط الاول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق الاتحاد السكندرى على نظيرة بيراميدز بهدف مقابل لا شيء في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لبطولة كأس الرابطة للاندية المحترفة .

ونجح أحمد عادل " ميسى " صانع العاب فريق الاتحاد السكندرى بتسجيل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 15 .

وحاول لاعبو فريق بيراميدز معادلة النتيجة حيث الغى تقنية الفار هدف للفريق السماوى فى الدقيقة 45 عن طريق اللاعب محمود صابر .

و يخوض فريق بيراميدز بقيادة خالد جلال اللقاء بتشكيل مكون من في حراسة المرمى .. مهدي سليمان

خط الدفاع .. أحمد سامي - علي جبر - حسين السيد - عمر جابر

خط الوسط .. نبيل دونجا - إسلام عيسى - هشام محمد - إبراهيم حسن - محمود صابر

خط الهجوم .. دودو الجباس

وجاء تشكيل فريق الاتحاد السكندرى بقيادة حسام حسن كالتالي:

حراسة المرمى .. محمد عبد المنصف

خط الدفاع .. صبرى رحيل ، محمد عبد السلام ، مروان عطية ، هشام صلاح

خط الوسط .. موبولولو ، أحمد عادل " ميسى " ، عبدالله نصيب ، بواتنح

خط الهجوم .. مورو سيلفو ، كريم الديب











































