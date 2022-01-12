شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم تحضيراته استعدادا لمواجهة الجونة بكأس الرابطة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش استعدادا لمواجهة الجونة غدا الخميس في الجولة الأولى ببطولة كأس الرابطة، وأدى الفريق تدريبات قوية في ختام التحضيرات لمباراة الجونة قبل دخول معسكر مغلق بأحد الفنادق استعدادا لموقعة الغد.

وحرص مسئولو النادي الأهلي على التواصل مع أكرم توفيق لاعب الفريق الأحمر والمتواجد حاليا بالكاميرون رفقة منتخب مصر لدعم اللاعب بعد تأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي وغيابه عن الملاعب لفترة طويلة.

وأكد مسئولو الأهلي لأكرم توفيق على دعمهم للاعب والوقوف بجانبه من أجل العودة للملاعب في أسرع وقت.

وتعرض أكرم توفيق للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته في مباراة منتخب مصر ضد نيجيريا في الجولة الأولى ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.

وأكدت نتائج الأشعة التي أجراها أكرم توفيق ظهر اليوم عن اصابته بقطع في الرباط الصليبي في بداية مباراة المنتخب الوطني مع نظيره النيجيري أمس.