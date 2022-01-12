شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يجتمع بطبيب الزمالك للاطمئنان على إصابات شيكابالا وحامد والسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق من أجل الاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين، طارق حامد وعمر السعيد ومحمود عبد الرازق "شيكابالا".

وحرص كارتيرون على الحديث مع طبيب الفريق من أجل الاطمئنان على الثلاثي، و البرامج العلاجية المحددة لهم، وحصل الثنائي طارق حامد وعمر السعيد على راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء.

وخضع الثنائي لتدريبات تأهيلية خاصة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، فيما يغيب شيكابالا عن التدريبات بسبب تعرضه للإصابة بفيرس كورونا.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة كأس الرابطة، وكانت قرعة البطولة أسفرت عن وجود الفريق الأبيض على رأس المجموعة الثالثة، وتضم المجموعة فرق: "فاركو وإنبي وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش".

ومن المقرر أن الزمالك مبارياته في بطولة كأس الرابطة أمام فريق إنبي يوم ١٤ يناير الجاري.