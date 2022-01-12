الامارات | "تنمية المجتمع" و"أبوظبي الرياضي": تفاعل إيجابي مع مبادرة أكتيف باركس

شكرا لقرائتكم خبر عن "تنمية المجتمع" و"أبوظبي الرياضي": تفاعل إيجابي مع مبادرة أكتيف باركس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّدت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي نجاح مبادرة أكتيف باركس خلال أول أسبوعين من انطلاقها بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، حيث لاقى برنامج اللياقة البدنية أصداءً إيجابية واسعة واقبالاً كبيراً من أفراد المجتمع في مختلف الحدائق والمناطق الخضراء في الإمارة، ما يعكس الأهداف الرامية إلى تعزيز أنماط الحياة الصحية.

ومنذ انطلاق المبادرة في 30 ديسمبر الماضي، شارك المئات من أفراد المجتمع في أكثر من 160 حصة تدريبية مجانية في أبوظبي والعين والظفرة تحت إشراف مجموعة من أبرز المدربين المؤهلين، وتشجّع المبادرة جميع أفراد المجتمع على اعتماد أسلوب حياة نشط في الهواء الطلق من خلال الاستفادة من المرافق المتنوعة التي توفرها الإمارة، مثل الحدائق العامة والمساحات الخضراء. ومع إقبال الجمهور على المشاركة في فعاليات المبادرة، وسّعت أكتيف باركس مجموعة أنشطتها لتستقبل الأطفال بدايةً من عمر 12 عاماً بشكلٍ يمكّنهم من الانضمام إلى أنشطة اللياقة البدنية الممتعة التي تستمر حتى يناير 26 الجاري.

كما نظمت مبادرة أكتيف باركس يوماً مفتوحاً في منتزه الخليج العربي، حيث استضافت من خلاله مجموعة من مسؤولي الدائرة والمجلس إلى جانب ممثلي من وسائل الإعلام الذين شاركوا في حصص تمارين والبوت كامب والكروس فيت واليوغا، علاوةً على جلسات تمارين الجري والرقص الرياضي وغيرها.

وقال محمد البلوشي، المدير التنفيذي لمكتب الشؤون الاستراتيجية في دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي: "تشكّل مبادرة أكتيف باركس جزءاً أساسياً من رؤية أبوظبي في بناء مجتمع نشيط ملتزم بممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم، حيث بدأ البرنامج فعلياً بتعزيز أنماط حياة أكثر صحة ولياقة.

من جهته، قال طلال مصطفى الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي: "تشير الانطلاقة القوية لمبادرة أكتيف باركس إلى مدى نجاح البرنامج والإقبال الذي حققه بين مختلف فئات المجتمع من جميع الجنسيات في الإمارة، حيث تتميز هذه المبادرة بشموليتها من خلال مراعاة جميع المستويات والقدرات البدنية للمشاركين على الرغم من اختلافها".

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