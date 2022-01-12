الامارات | مفاجأة.. جماهير الأهلي تمنع حسام حسن من تدريب منتخب مصر

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. جماهير الأهلي تمنع حسام حسن من تدريب منتخب مصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مصادر قريبة من اتحاد الكرة المصري النقاب عن أسباب امتناع مسؤولي مجالس الإدارات السابقة من تعين قائد المنتخب الأسبق ومدرب الاتحاد السكندري الحالي، حسام حسن تدريب "الفراعنة" رغم ترشيحه في أكثر من مناسبة. وقال المصدر لـ "الامارات اليوم": ظل حسام حسن في الترشيحات السابقة في صدارة الأسماء التي كانت موضوعة على قائمة الاختيارات، ولكن مسؤولي الاتحاد كانوا يخشون ترشيحه بسبب سوء علاقته مع جماهير الأهلي.

وأضاف: "اتحاد الكرة يراعي دائما في ترشيحاته من المدربين الوطنين أن تكون علاقته جيدة مع جماهير الأهلي والزمالك، لضمان المساندة الجماهيرية في مباريات المنتخب في البطولات القارية". وأشار: "ما زاد من صعوبة اختيار حسام حسن، أن علاقته مع جماهير الزمالك لم تعد في أفضل حالاتها، بعدما رفع قميص الأهلي في احدى المباريات ضد فريق الزمالك ما أثار غضب جماهير الأبيض ضده. وترشح حسام حسن في ثلاث مناسبات سابقة منذ عام 2019 لتولى تدريب المنتخب المصري دون أن يقع الاختيار عليه.

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