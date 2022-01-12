الامارات | أكثر من 1000 مشارك في دورة الألعاب الرياضية للشركات بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 1000 مشارك في دورة الألعاب الرياضية للشركات بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة "كوربوريت سبورتس" ومجلس دبي الرياضي عن مشاركة أكثر من 1000 موظف وموظفة في النسخة المقبلة من دورة الألعاب الرياضية للشركات التي تقام يوم 15 و16 يناير الحالي، وتعد الحدث الأكبر من نوعه المخصص للموظفين في مختلف الشركات المحلية والإقليمية والعالمية التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، من حيث عدد الألعاب الرياضية الذي يصل إلى 18 لعبة وتنوع إقامة مواقع الدورة في 3 أماكن مختلفة في أرجاء دبي.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي اليوم، وتحدث فيه محمد الحصري المدير التنفيذي لكوربوريت سبورتس الشركة المنظمة للدورة، وأحمد إبراهيم مدير قسم الرياضات المجتمعية في مجلس دبي الرياضي الداعم لهذا الحدث، بحضور ممثلي عدد من الشركات الراعية والمشاركة في الدورة والجهات الإعلامية.

وعبر الحصري عن تطلعه أن تساهم هذه الدور نجاحاتها التي حققتها منذ انطلاقتها في عام 2019، بوصفها موجهة للموظفين من أجل إشراكهم في مسابقات رياضية خارج إطار العمل الروتيني، وتحفيزهم على ممارسة الرياضة وتبينها أسلوب حياة في الإمارات ، التي تحفز الجميع على هذا النهج من خلال المبادرات التي تقودها القيادة الرشيدة، والمنشآت والمرافق التي توفرها الحكومة لممارسة مختلف الألعاب الرياضية.

وتشمل الدورة هذه المرة 18 مسابقة رياضية، وهي "كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة الشاطئية، الكريكت، الريشة الطائرة، كرة الطاولة، السباحة، البادل تنس، التجديف، الفوسبول، الكارتينج، تحدي اللياقة البدنية، تحدي الفرق، الجري، الشطرنج، رمي السهام، القوس والسهم، والألعاب الإلكترونية"، وستقام المنافسات في 3 مواقع مختلفة في دبي، وذلك في المدرسة السويسرية الدولية العلمية في دبي، ودبي موتور سيتي لمنافسات الكارتينج، وخور دبي.

وسيتم تخصيص جوائز مالية للفائزين بالمراكز الأولى، إلى جانب الجوائز العينية والقيمة المخصصة للمشاركين أو حتى زوار الحدث، حيث سيتم إقامة العديد من الفعاليات الترفيهية المرافقة لتكون المنافسات تجمع عائلي للموظفين بإمكانهم قضاء خلالها أوقات رائعة خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبلة.

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