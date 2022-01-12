الهلال يقدم عرضين للأهلي لشراء المدة المتبقية من عقد محمد العويس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

أفادت مصادر قريبة الصلة بإدارة النادي الأهلي السعودي بأنها قدمت عرضا لنادي الهلال يتضمن إعارة سعود عبدالحميد لمده 6 أشهر، مقابل التنازل عن المدة المتبقية من عقد الحارس محمد العويس.



وبحسب تلك المصادر، فإن إدارة النادي الأهلي رفضت العرض تماماً، حيث أعلنت في وقت سابق عن استبعاد الحارس من حساباتها لنهاية الموسم.

إدارة الهلال لم تيأس وقدمت عرضا آخر للتبادل، حيث عرض النادي مد الله العليان ومبلغا ماليا ضمن صفقة شراء المدة المتبقية من عقد العويس.

مدالله العليان مدافع سعودي يبلغ 25 عاما، لعب في دوري المحترفين السعودي، كما شارك المنتخب السعودي.