بعد السقوط أمام نيجيريا.. كيروش يوجه رسالة للجماهير المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه المدير الفني للمنتخب المصري، البرتغالي كارلوس كيروش، رسالة لجماهير الكرة المصرية، بعد الخسارة أمام نيجيريا في افتتاحية مشوار الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في الكاميرون.

وكتب كيروش تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" قائلاً: "لا شك أننا نشعر بالحزن والألم، لأننا نريد تقديم أداء جيد ونُسعد جماهيرنا وأصدقائنا وعائلاتنا".

وأضاف المدير الفني البرتغالي: "نحن فخورون بالتزامنا ونريد أن نجعل الناس فخورون بنا".

وخسر المنتخب الوطني بهدف نظيف أمام نيجيريا سجله كيليتشي إيهيناتشو، في مباراة شهدت تفوق واضح للنسور على حساب الفراعنة.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب فريق غينيا بيساو يوم السبت المقبل، قبل مواجهة السودان في الجولة الأخيرة بدور المجموعات يوم الأربعاء المقبل.