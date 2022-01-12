بعد نهايته قبل الوقت الأصلي.. تونس ترفض استكمال لقاء مالي وتطالب الكاف بإعادة المباراة

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

في واقعة غريبة، أنهى الحكم الزامبي جاني سيكازوي مباراة مالي أمام تونس في دور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون قبل اكتمال الـ90 دقيقة وبدون وقت بدل ضائع.

ففي الدقيقة 89 و47 ثانية وقبل بلوغ الدقيقة 90 أعلن الحكم نهاية المباراة بانتصار مالي بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة لحساب المجموعة السادسة.

والغريب أن تلك الواقعة لم تكن الأولى خلال المباراة، إذ أنه في الدقيقة 85 أعلن الحكم أيضا نهاية المباراة ولكن بعد ما يقرب من دقيقة ونصف تراجع عن قراره واستكمل المباراة.

وتسبب القرار في غضب عارم من لاعبي تونس والجهاز الفني الذي احتك أحد أعضائه بالحكم الزامبي.

من جانبه، رفض منتخب تونس استكمال المباراة أمام نظيره مالي بعد طلب اللجنة المنظمة للكان المقامة حالياً بالكاميرون عقب إشهار الحكم الزامبي جياني سيكازوي إنهاء اللقاء في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

عاد هيلدر مارتينز دي كارفاليو، الحكم الرابع، مع المساعدين لاستئناف المباراة بدون الحكم الأول سيكازوي، وعاد لاعبو مالي إلى الملعب، ورفض التوانسة العودة، ليطلق الحكم صفارة نهاية المباراة بفوز مالي.

وأعلن منتخب تونس التقدم بشكوى رسمية الى الاتحاد الافريقي لكرة القدم يطلب فيها إعادة اللقاء رافضاً استكمال الدقائق الخمسة من جديد.

وجاء هدف منتخب مالي في الدقيقة 48 من المواجهة عن طريق إبراهيما كوني، من ركلة جزاء احتسبها الحكم الزامبي جياني سيكازوي.

وحصل المنتخب التونسي على ركلة جزاء في الدقيقة 77 من المواجهة، إلا أن وهبي الخزري فشل في تسجيلها بعدما تصدى لها إبراهيم مونكورو.